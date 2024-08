Giorgia Meloni e Giambruno in vacanza insieme per la figlia | interviene il pediatra

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 13 agosto 2024)lo aveva anticipato nei giorni scorsi in occasione di un’intervista: lei, laGinevra e l’ex compagno Andreafaranno “qualche giorno dicon un gruppo di amici e i loro figli. Per Ginevra“. IlItalo Farnetani commenta la scelta della premier di restare uniti per il bene della piccola. Leggi anche: Matteo Bassetti rompe il silenzio su Tamberi dopo le Olimpiadi Leggi anche: Cinema in lutto, morto a 68 anni: è stato la spalla di Al Pacinoinper laOcchi sono puntati su masseria Beneficio, l’oasi di pace sprofondata negli uliveti della campagna di Ceglie Messapica e protetta da cancelli e muretti a secco.è arrivata domenica sera e in mattinata l’hanno raggiunta la sorella Arianna con il marito, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.