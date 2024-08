Fettuccine Alfredo pizza surgelata o kebab L’assaggio di Pisa dei gitanti mordi e fuggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) di Enrico Mattia Del PuntaNel pieno dell’agostono, con il centro storico deserto e i lastricati di pietra che friggono dal caldo, esiste una zona che, al contrario, pullula di gente: sono le vie che circondano il campanile più famoso del mondo, un intero quartiere che avvolge Piazza dei Miracoli, dominato da milioni di turisti e considerato da sempre "off-limits" per ini. Ci siamo finti turisti per una giornata e abbiamo passeggiato per quelle strade che ogni giorno persone di tutte le nazionalità attraversano a passo svelto, afferrando al volo un gelato o un souvenir della Torre. Un quartiere intero che si è adattato e modellato proprio in funzione del turismoe che ha come obiettivo attirare l’occhio fugace dei "merenderos della piana".