Caldo oggi bollino rosso in 19 città

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 7.46 Picco diin arrivo sulla Penisola. Secondo le previsioni,sono 19 ledae domani saranno addirittura 22. Insomma, una settimana di Ferragosto rovente, con temperature diffusamente oltre i 36-38 gradi. Il ministero della Salute sottolinea come la situazione da,livello di rischio 3,possa creare problemi di salute anche per le persone sane e attive, non soltanto per gli anziani, i bambini molto piccoli e coloro che sono affetti da malattie croniche.