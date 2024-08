Bambina di 10 anni morta in un incidente mentre faceva parapendio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 13 agosto 2024) Unae il suo istruttore sono mortino, una turbolenza gli ha fatto perdere il controllo del veicolo Ilè uno sport dal gr, ma destinato solo ai più coraggiosi. Se a parole chiunque è in grado di farlo, nei fatti la realtà è diversa. Quando ci si trova sul precipizio, pronti a prendere la rincorsa per lanciarsi e si guarda, anche solo per un attimo, cosa abbiamo sotto ai nostri piedi, a quel punto non tutti trovano il coraggio di andare gettarsi. Questa attività viene considerata una delle principali discipline di volo libero. È caratterizzato da un paracadute rettangolare, semplice da usare e molto resistente. Unamuore facendo(Pixabay) – Notizie.comAttaccati con un’imbracatura, ci si lancia da una zona adibita e da seduti si plana tra pareti rocciose, osservando lo splendido panorama circostante.