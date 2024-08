Addio a Gianfranco Lucariello voce storica del giornalismo napoletano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 13 agosto 2024), ilpiange la perdita di una delle sue voci più autorevoli. Il ricordo di Angelo Forgione. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Ilè in lutto.firma de “Il Roma”, si è spento all’età di 80 anni. Una perdita che lascia un vuoto profondo nel mondo dell’informazione partenopea.: Una carriera lunga e prestigiosaha segnato un’epoca nelsportivo. La sua penna ha brillato sulle pagine de “Il Roma” dagli anni Sessanta, per poi proseguire su “Il Giornale di Napoli” e “Il Tempo”. Il suo talento non si è limitato alla carta stampata: i napoletani lo ricordano anche per le sue apparizioni su “Canale 21”.