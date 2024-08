A settembre il principe Harry compie 40 anni E riceve uno straordinario regalo dalla royal family

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 agosto 2024) Il prossimo 15ilcompirà 40e sarà un giorno indimenticabile, per lui. Una ricorrenza che non mancherà di festeggiare con la sua famiglia, in primis la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet, con tutta probabilità negli Stati Uniti, a Montecito, in California. Se all’idea di aver raggiunto la soglia degli “anta” il secondogenito di re Carlo potrebbe rattristarsi, a tirargli su il morale ci penserà l’ingente eredità che, proprio in occasione del suo compleanno,rà. Ben sette milioni di sterline (circa otto milioni e duecentomila euro). Ile ilper i quarant’fine del 2019 ilrisiede negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i loro due figli.