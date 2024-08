WWE | Ecco quanto è passato dall’ultima vittoria di Randy Orton in un single match ad un PLE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024)si può considerare come una leggenda vivente in WWE, grazie ad una carriera che senza troppe spiegazioni lo annovera tra le superstars di maggior popolarità e riconoscimento degli ultimi 20 anni. Mapurtroppo negli ultimi anni è stato soggetto spesso ad infortuni anche abbastanza gravi da richiedere lunghi tempi di recupero, è il caso di Survivor Series 2023 dove ha fatto il suo ritorno dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dalle scene per più di un anno e mezzo. Da quel ritornosi è ristabilito come uno dei top face e main eventer della compagnia arrivando in finale nel torneo King of the Ring 2024 perdendo in modo controverso contro Gunther.