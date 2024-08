Via Roversano pericolo costante Pauroso scontro fra due auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tre giorni fa c’è stato un incidente in via, nei pressi del ponte sul Rio Capazza, il sinistro per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. Verso le 13 un’utilitaria Suzuki, guidata da un’anziana signora, procedeva verso la collina provenendo da Cesena; la strada è stretta e la donna procedeva nella sua corsia a velocità moderata, anche perché dopo poche decine di metri avrebbe dovuto svoltare per accedere alla propria abitazione. Dalla direzione opposta, però, è arrivata una Chevrolet, guidata da una donna di San Carlo che, forse a causa della velocità troppo elevata, ha sbandato sulla sinistra scontrandosi con l’utilitaria e scaraventandola nel campo di ulivi sottostante, per poi terminare la sua corsa contro il muretto di un’abitazione che delimita la strada sulla sua destra.