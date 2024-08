Torino muore per una trasfusione sbagliata | chiesto il rinvio a giudizio per un medico e un’infermiera L’anestesista | Volevano insabbiare tutto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024) La Procura dihailper undella clinica torinese Maria Pia Hospital. I due sanitari sono accusati di omicidio colposo e falso ideologico in atto pubblico. Gli inquirenti li ritengono responsabili per la morte di Carla Raparelli, 71 anni, deceduta il 9 marzo 2023 nella clinica durante unadi sangue. Secondo quanto emerso nelle indagini, la sacca di sangue somministrata alla donna era destinata a un altro paziente, un uomo con un gruppo sanguigno diverso e non compatibile con il suo. In base all’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura, il– 42 anni cardiochirurgo – e l’infermiera – 54 anni, di nazionalità rumena – non avrebbero eseguito i controlli necessari per verificare l’identità della paziente e la compatibilità del sangue né avrebbero verificato, prima di operare la