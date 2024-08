Sethu nell' edicola degli artisti | Guardare l' orologio degli altri non fa andare più veloci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Riconoscere di essere al buio e di non riuscire a navigare in maniera spedita, talvolta, è il primo passo per rivedere il sole. Ne è consapevole, l'artista 26enne che abbiamo accolto. Marco De Lauri, questo il suo vero nome, ha raccontato il viaggio che lo ha portato a partorire “Tutti i colori del buio”, un album generazionale che scava nei meandri delle fragilità umane e che lancia un messaggio di speranza e di comprensione. Il mezzo per tornare a cavalcare le onde del mare? La musica. Meglio se scritta e pensata in compagnia di un fratello gemello. L'intervista di Valentina Bertoli.