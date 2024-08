Serie A 2024 2025 gli squalificati della prima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nuova stagione, nuovi obiettivi. Tutto nuovo, tranne qualcosa: lariparte con nove squalifiche collezionate nelle ultime giornate dello scorso campionato. Duein Cagliari-Roma, uno a testa: Yerri Mina per i sardi, Leandro Paredes per i giallorossi, entrambi fermati dal giudice sportivo dopo un’ammonizione da diffidati. Esordio in salita per il Como che al debutto sfida la Juventus e deve farlo senza Alessio Iovine, anche lui squalificato. Stop anche per Alberto Grassi dell’Empoli (per lui sono due le giornate di squalifica da scontare), oltre che per Luca Ranieri (Fiorentina) ed Enrico Delprato (Parma). Out anche Antonio Candela e Jay Idzes (Venezia).