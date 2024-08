Ponza | bagnante s’infortuna al piede trasportato d’urgenza in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Sta per concludersi il weekend che preannuncia la festività di Ferragosto che, con molta probabilità, segnerà un periodo di grandissima affluenza turistica nell’arcipelago ponziano. Già nei giorni precedenti, in risposta al forte incremento delle attività balneari e diportistiche, l’Ufficio Circondariale Marittimo diha ulteriormente intensificato la necessaria attività di controllo a garanzia della sicurezza della navigazione, con un focus sulle aree riservate alla balneazione ovvero interdette.Gli altri controlli, sia a terra che in mare, sono stati indirizzati sul corretto uso del demanio marittimo, sulla tutela dell’ecosistema marino e costiero e sulle norme in materia di locazione e noleggio di unità da diporto – attività commerciale particolarmente significativa per i numeri di esercizi e di fruitori.