Persino Gasparri biasima Vannacci che così guadagna visibilità Ancora

(Di lunedì 12 agosto 2024) Perfino il senatore Maurizio, non propriamente un raffinato intellettuale dei diritti civili, si è sentito di scrivere un post perre l’“innegabile talento” dell’ex generalenel ribadire che i “tratti somatici” della pallavolista Paola Egonu non sono quelli che tradizionalmente connotano l’individuo latino (e nella fattispecie italiano). Proprio nel giorno in cui la straordinaria atleta italiana, insieme alle sue compagne e a un immenso Julio Velasco, portano l’Italia sul podio più alto della competizione olimpionica.