Perché l' oro di Parigi cambia la storia della pallavolo italiana

(Di lunedì 12 agosto 2024) Fortissime e sorridenti. Soprattutto uniche. Le ‘ragazze terribili’Nazionaledihanno scritto una pagina meravigliosa dello sport azzurro, non solosi sono laureate per la prima volta campionesse olimpiche maadesso possono essere le ambasciatrici di un movimento sportivo che nel nostro Paese ha assottigliato il gap con il calcio. Già proprio la. Il 3-0 rifilato alle fortissime stelle degli Stati Uniti in una finale a senso unico porta la firma del maestro Julio Velasco e di una squadra talmente inarrestabile che ha lasciato per strada un solo set in 6 partite disputate ai Giochi a cinque stelle. Un successo che di riflesso ha acceso ancor di più l’amore dell’Italia verso questa Nazionale acclamata, tra l’altro, da un bagno di folla incredibile a Linate al rientro da