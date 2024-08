Olimpiadi e multiculturalismo L’Italia si apre al mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024) Parigi, 12 agosto 2024 – Ledi Parigi 2024 rimarranno senza dubbio nella storia come un momento di grande successo per. Non solo per le medaglie conquistate – 40, al pari di Tokyo ma con 2 Ori in più – ma anche per ilall’interno della squadra Azzurra. Mai come in quest’edizione,ha schierato tra le proprie filea numerosi atleti di origine straniera, e molti di loro hanno contribuito a rendere ancor più ricco il nostro medagliere. Una diversità culturale all’interno della delegazione italiana che ha rappresentato una vera e propria ricchezza, mostrando come lo sport possa essere un potente veicolo di integrazione e inclusione, in un’epoca dominata da odio, divisioni e spaccature. Lo sport, ancora una volta, ha molto da insegnare.