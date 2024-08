Meteo 12 agosto | ancora caldo africano le previsioni per Ferragosto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 12 agosto 2024) Leper oggi 12: si va verso Ferrcone notti tropicali, l’afa non da tregua L’Italia si appresta a vivere una delle fasi più calde dell’estate, con l’arrivo di un’ondata di calore che promette temperature record e notti insonni. L’Anticiclone Nord, responsabile di questa escalation termica, sta portando una massa d’aria eccezionalmente calda verso il cuore del continente europeo.per oggi 12– notizie.comLa lunga ondata dianomalo sta raggiungendo il suo apice. Le temperature massime sono previste arrivare a punte intorno ai 38/40 gradi, specie nelle aree interne della penisola e delle isole maggiori, che continueranno ad essere i settori più colpiti da questo fenomeno. Anche in quota si registrano temperature estremamente elevate, con lo zero termico che ha superato i 5000 metri nelle ultime ore.