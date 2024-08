L' Italia chiude le Olimpiadi a vincere soprattutto le donne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 agosto 2024) AGI - L'lecon 40 medaglie in tutto come a Tokyo 2020 ma con più ori, l'ultimo bellissimo nella pallavolo femminile che conferma la tendenza di Parigi 2024: asono state le. Le nostre azzurre hanno conquistato podi importanti, a partire dal primo oro per la volley femminile di Julio Velasco, ma poi anche l'impresa di Marta Meggetti che dopo 24 anni riporta a casa la medaglia d'oro nel windsurf. Strepitoso anche l'oro firmato da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella Madison femminile, e un'altra coppia ci ha fatto sognare sulla terra rossa, sono Jasmine Paolini e Sara Errani, le prime tennistene di sempre a salire sul gradino più alto del podio ai Giochi Olimpici, nel doppio femminile. Atlete che hanno segnato l'impresa, tenendo con il fiato sospeso i tifosi azzurri, facendoli emozionare ed esultare a ogni risultato.