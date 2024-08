L’incursione di Kyiv in Russia può favorire i negoziati Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 agosto 2024) Quando, pochi giorni fa,ha lanciato la sua offensiva in territorio russo, nella comunità strategica internazionale si sono da subito sollevati timori sulle possibili conseguenze di questa azione. Per la prima volta, l’Ucraina ha portato sul suolo russo la guerra ad alta intensità: non più incursioni di piccoli reparti specializzati o attacchi con droni, ma vere e proprie manovre meccanizzate. Ci si aspettava che la reazione del Cremlino sarebbe stata durissima, e che quest’incursione avrebbe portato ad un’accelerazione del processo di escalation. Eppure, la situazione sembra essere diversa. La reazione di Mosca non solo non è stata sproporzionata (al netto di azioni dallo scopo prettamente propagandistico, come l’impiego di armi termobariche), ma al momento si è rivelata anche non sufficiente a fermare l’avanzata delle truppe di, figurarsi a ricacciarle indietro.