Leggende nuovi campioni e record | le stelle che hanno illuminato le Olimpiadi 2024

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nelledelle polemiche, fra drag queen all’Ultima Cena, acqua della Senna inquinata, disastri arbitrali, pugili xx e un’organizzazione imbarazzante, per fortuna ci sono loro: tli sportivi. Perchè, alla fine, lesaranno anche intrise di politica e messaggi sociali, ma restano pur sempre la più grande festa dello sport al mondo. Alledi Parigitanti atleti sono diventati leggenda, sono nate nuove, isono stati frantumati. Vediamo chi sono stati i più grandi protagonisti sotto la Tour Eiffel. Armand Duplantis: se lo chiamano ‘Mondo’ Lo chiamano ‘Mondo’, forse perchè sanno che, almeno nel salto con l’asta, nessuno è migliore di lui sulla faccia della terra. Per la 9ª volta in carriera Armand Duplantis ha battuto ildel mondo nel salto con l’asta: 6.25 metri, oro olimpico e bacio alla fidanzata sotto un diluvio di applausi.