Le Olimpiadi d’oro della Pardini Armi Conquistate altre nove medaglie a Parigi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nei giorni elettrizzanti dei Giochi olimpici di, accanto alleche danno lustro allo sport azzurro, ecco che dalla montagna dei risultati a cinque cerchi sgorga una sorgente diche proietta in alto non solo lo sport ma soprattutto la progettualità e le idee di un’azienda locale, una vera eccellenza internazionale: la ‘’, leader a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di pistole sportive. Sportive, lo ribadiamo, per evitare che qualcuno prenda lucciole per lanterne. "Sono convinto che gli atleti che utilizzano le nostre– aveva detto alla vigilia dei giochi di, il titolare dell’azienda lidese, Giampiero– ci daranno molte soddisfazioni come in passato. La mia speranza?sei, sarei davvero l’uomo più felice del mondo".