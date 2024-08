Il Brescia dopo il Venezia punta allo scalpo del Palermo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Adesso asi aspetta quasi con trepidazione la prima giornata di serie B, che venerdì sera porterà al “Rigamonti” il, una delle aspiranti grandi più accreditate del torneo cadetto. Le Rondinelle, però, si presenteranno alla sfida con i rosaneroaver vinto e, soprattutto, convinto, con due formazioni di serie A come il Genoa in amichevole e ilnel primo turno di Coppa Italia. Al di là dei risultati, in effetti, la nota che si è posta maggiormente in evidenza è stata la prestazione della compagine di Maran, sempre attenta e ordinata, già sicura del fatto suo e bene organizzata.