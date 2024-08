Gunther | Ecco cosa ritengo fondamentale nel pro Wrestling oggi…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il Generale del ring,, vincitore dell’ultima edizione del King of the Ring ed attuale campione mondiale, grazie alla recente vittoria del titolo a Summerslam contro Damien Priest ha discusso vari dettagli sul suo stile nel ring pressoché unico, sul suo modo di interpretare il personaggio e le ragioni per cui si differenzia da tutti i suoi colleghi. Ai microfoni di “Hall of Fame“,ha spiegato che per lui focalizzarsi sul suscitare una reazione nei fan e rendere la sua persona credibile e reale sono per lui le cose fondamentali oggi, sottolineando come però stia diventando sempre più difficile riuscirci per via della presenza di fan sempre più a conoscenza del fatto che la disciplina sia premeditata. “Ad oggi tutti sanno che quello che facciamo è premeditato ed è puro intrattenimento.