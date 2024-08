Gli smartphone Samsung che dovresti comprare adesso se vuoi fare un upgrade del tuo telefono

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) I migliorisono la soluzione perfetta praticamente per tutti. Non importa se pensi di risparmiare e spendere meno di 200 euro o sesoltanto il migliordel 2024 e sei disposto a spendere una cifra a tre zeri: il produttore coreano ha un asso nella manica pronto a far felice chiunque. A maggior ragione, a poca distanza dal lancio delGalaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 che hanno consacrato la leadership della casa coreana tra glipieghevoli all’insegna di dispositivi leggeri, potenti e sottili. D’altronde, l’azienda di Seul è una delle più longeve nel panorama della telefonia mobile ed è considerato il principale avversario dei migliori iPhone di Apple e degliXiaomi per la conquista del titolo di costruttore numero uno al mondo.