Ghali la sua estate in Versilia | serata al Luna Park e tanti selfie con i fan

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lido di Camaiore, 12 agosto 2024 – La sua popolarità era già alle stelle tra i giovanissimi. Il grande pubblico lo ha conosciuto meglio al Festival di Sanremo, con la hit “Casa mia”, arrivata al quarto posto ma nelle primissime posizioni in Italia in quanto a download. Adesso, dopo una prima parte di 2024 ricca di emozioni, si rilassa in Toscana. E’ stato avvistato a Lido di Camaiore. Per unasenza pensieri, tra le giostre deldi Lido. E’ stata la pagina Instagram della stessa struttura a rilanciare una serie di foto dell’artista intento prima a sfidare sé stesso in un gioco di abilità, quindi a posare insieme ai fan. Sono incoloro che lo hanno riconosciuto e che non hanno voluto perdere l’occasione di uncon uno degli artisti più conosciuti della scena italiana.ha trascorso inqualche giorno.