Empoli la meglio gioventù Da Fazzini fino a Esposito I meccanismi funzionano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Spal, Cittadella e Catanzaro. La terza è quella buona. Dopo due anni l’centra i sedicesimi di Coppa Italia superando con decisione e forza la rosa calabrese. A salire in cattedra e vivere una notte da protagonisti sono stati i millenials azzurri:e Colombo. Quei tre spiriti liberi che in avanti sembrano aver già creato un ottimo feeling sono state le frecce con cui l’è riuscito a colpire il Catanzaro. Frecce, che senza l’arco, non sarebbero però scoccate. Ed è infatti con questa metafora che dobbiamo sottolineare il lavoro corale dell’. Una prova da vera squadra, un’organizzazione stakanovista capace di superare anche le difficoltà dei primi infortuni e di una rosa con appeso ancora il cartello da "cantiere aperto". Evocativo il frame con cuial 93’ ha la forza di saltare due avversari, condurre il pallone e concludere a rete.