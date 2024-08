Dal Chelsea al Genoa l’Inter prende forma | 2 avanti nelle gerarchie – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ieriha disputato l’ultima amichevole del proprio precampionato, pareggiando contro ila Londra. Ora il debutto ufficiale colzione quasi fatta. FAVORITI – Dalalsi prepara a debuttare ufficialmente in campionato. Ieri il pareggio contro i londinesi allo Stamford Bridge, dopo una partita condotta praticamente sempre in vantaggio. Simone Inzaghi ha lanciato unazione che è parente molto stretta di quella che scenderà in campo a Marassi sabato alle 18. Al netto delle assenze di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, rimasti entrambi ad Appiano Gentile per recuperare il proprio status fisico, per il resto è stata quasidei titolari, almeno nel primo tempo. Due sono già: Bisseck e Darmian. Contro il, a meno di sorprese, saranno in campo a discapito di Pavard e Dumfries.