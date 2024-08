Chelsea-Inter è stato il match delle conferme | tre giocatori in cattedra!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’amichevole tra, conclusasi con il punteggio di 1-1, ha rappresentato l’occasione per consentire a tre calciatori nerazzurri di dimostrare, ciascuno a suo modo, il proprio valore nella rosaista. TRE ECCELLENZE – L’ultima amichevole estiva giocata dall’contro il, e terminata per 1-1, ci ha detto qualcosa in più sullodi forma di Yann Sommer e Marcus Thuram. I due calciatori, reduci dagli Europei disputati in Germania, sono tornati da qualche settimana a disposizione di mister Simone Inzaghi in vista deld’esordio nella Serie A 2024-2025 contro il Genoa. Se c’era qualche dubbio riguardo la loro condizione, quando manca meno di una settimana alla sfida con il Grifone, le prestazioni dello svizzero e del francese lo hanno fugato in maniera assoluta.