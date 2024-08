Aurora Ramazzotti l’importante decisione presa per il figlio Cesare | È ora di…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 agosto 2024)torna sotto i riflettori come mamma: laper suo, c’è l’annuncio sui social. Sempre più popolare sui social e amata dai fan,si gode le vacanze estive, circondata dall’amore del suo compagno e di suo. Dopo alcune esperienze televisive, sembra che al momento la figlia di Eros e Michelle Hunziker si stia dedicando principalmente alla sua carriera da testimonial e influencer: sui social è veramente attivissima e non manca di condividere tanti momenti dalla sua vita quotidiana. Ladi(credits: screenshot Mediaset Infinity) – cityrumors.itApprezzata per la sua intelligenza, la sua spontaneità e la sua ironia, laè ormai un punto di riferimento per tante mamme e non solo; i suoi post vengono visualizzati con grande piacere e la sua fanbase aumenta di giorno in giorno.