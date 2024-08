Aprilia muore 19enne investita da camion Caccia al pirata della strada

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tragico incidente nella notte tra l’11 e il 12 agosto lungo la via Nettunense, in un tratto compreso tra Lanuvio ealle porte di Campoleone. La vittima è una ragazza di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe statada undopo essere caduta dalla moto sulla quale viaggiava. L'autista del mezzo si sarebbe allontanato dopo l'urto e sarebbero ancora in corso le ricerche e le indagini da parte dei carabinieri di