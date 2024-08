Altro ragazzino bullizzato Preso a schiaffi dal branco mentre gli amici filmano | Adesso ci baci le mani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Episodi di bullismo condivisi sui social network: una pratica sempre più diffusa e preoccupante, poiché l’uso della tecnologia amplifica l’impatto di queste azioni brutali. Due episodi, avvenuti a Sirignano (Avellino), e a Vieste (Foggia), ne sono esempi inquietanti, con le vittime umiliate pubblicamente attraverso i video diffusi sulle piattaforme. A Sirignano, piccolo Comune dell’Irpinia, un 13enne è stato vittima venerdì sera di un episodio particolarmente cruento. Il giovane, affetto da un deficit psicomotorio e che tutti chiamano ‘babà’ per la sua mitezza, è stato prima picchiato e deriso all’interno di un appartamento da un ragazzo più grande,un coetaneo riprendeva l’aggressione con il cellulare. In un secondo video, la vittima, circondata dal "" di baby-bulli, veniva minacciata affinché non denunciasse l’accaduto alla madre.