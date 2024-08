Addio alle trasferte del dolore Le cremazioni si faranno a Desio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Regione Lombardia ha dato il suo consenso per la realizzazione dell’impianto crematorio, il primo della provincia di Monza e Brianza: sarà realizzato nel cimitero nuovo di piazza Divina Misericordia, il moderno camposanto nato nel 1997. La zona ha una superficie complessiva di circa 3.300 metri quadrati, l’accesso al nuovo impianto è previsto da un ingresso carrabile esistente sul lato sud del cimitero e collegato con via Ambrosoli, attualmente chiuso e in disuso, che potrà essere riqualificato ed utilizzato in via prioritaria per la gestione degli ingressi. Inoltre nell’area verde esterna potrebbe essere ricavata un’area a parcheggio, di cui una parte verrà riservata ad uso esclusivo dei carri funebri.