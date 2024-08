Vannacci | Brava Egonu ribadisco che i suoi tratti somatici non rappresentano la maggioranza degli italiani

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Anche l’eurodeputato della Lega Roberto, l’ex generale e autore del controverso libro “Il mondo al contrario” è intervenuto sull’oro olimpico della pallavolo femminile.ha quindi risposto a chi lo tirava in ballo nelle discussioni social citando le sue frasi su Paola: «Queste Olimpiadi hanno dimostrato la politicizzazione del Cio» Contattato dall’Adn Kronos,ha risposto: Sui social mi tirano in ballo dopo la vittoria della nazionale femminile di volley? «Devono leggere il mio libro, non ho mai messo in dubbio che Paolasia una bravissima atleta, italiana. Continuo a ribadire che inonla. Ma non ho mai messo in dubbio la sua nazionalità, la sua bravura. Sono orgoglioso che gareggi per noi».