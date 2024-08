Real Madrid Davide Ancelotti | Mio padre lascia discutere lo staff tecnico tra noi una sfida continua

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024), membro dellodelCarlonel, ha deciso di rimanere con i Blancos almeno un’altra stagione.parla ai microfoni di AS delle dinamiche interne portate avanti dalallenatore: “Mioparlare tutto il suo gruppo di lavoro. Questo genera molto dibattito interno, e un ambiente in cui si confrontano le idee, che gli permette di rimanere giovane nella mente e nel pensiero. Non vuole unodi persone che dicono semplicemente sì. C’è unatra me e lui, e questo mi piace. A volte litighiamo, ma penso che sia una buona cosa“.: “Miolo, tra noi una” SportFace.