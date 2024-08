Parigi 2024 Tamberi su Instagram | Grazie a tutti per aver creduto in me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “Voglio solo dirvivoi perché state trasformando, con le vostre parole, in un impresa quello che io vivo dentro di me come una delusione ed un enorme fallimento”, esordisce così Gianmarcoin un post sul suo profiloa seguito della delusione di queste Olimpiadi di. “di essermi stati al fianco e permi sostenuto in una settimana fisicamente ma soprattutto mentalmente devastante.perché seppur consapevole di uscirne sconfitto, ora che questa agonia è finalmente finita, una piccola vittoria riesco a vederla, e questa vittoria siete voi. L’infinità di persone che ieri hain me, nonostante tutto, mi commuove”, prosegue il campione olimpico di Tokyo.