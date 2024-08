Omnium femminile oggi in tv ciclismo su pista Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024), quando è e come vedere in diretta tv e streaming le prove dell’delsudomenica 11 agosto, alle Olimpiadi di. Quattro le prove per assegnare le medaglie e due azzurri al via: Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Si parte alle 11 con la prova di scratch, poi alle 11:57 sarà il momento della gara a tempo, alle 12:53 quella ad eliminazione e infine alle 13:56 il momento clou con la prova a punti che assegnerà le posizioni sul podio. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE IL MEDAGLIERE DIIL CALENDARIO DIGIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TV E STREAMING – La copertura integrale dei Giochi Olimpici diè affidata alla piattaforma streaming Discovery+, l’unica che garantisce la trasmissione della competizione senza perdersi neppure un minuto di gara.