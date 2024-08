Neres-Napoli Schmidt conferma | Vuole partire trattativa in corso

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 11 agosto 2024) Il tecnico del Benfica Rogerammette: ‘Davidandarsene’. Lacolentra nel vivo. Le ultime sul calciomercato azzurro. Latra ile Davidentra in una fase cruciale. Arlo è Roger, allenatore del Benfica, con dichiarazioni che lasciano poco spazio all’interpretazione.rompe il silenzio:ilNel post-partita della sfida contro il Famalicao,ha gettato luce sulla situazione di: “Davidandarsene. Ci sono conversazioni concrete con il nuovo club. Per questo motivo non è stato convocato. I due club sono in contatto”.