Mignani si gode il suo Cesena | Atteggiamento giusto bene così

(Di domenica 11 agosto 2024) Se lae ne ha tutte le ragioni mister Micheleentrando in sala stampa al termine del match che ha regalato al suoil passaggio del turno, la conquista dei sedicesimi di Coppa Italia e dunque la sfida contro la vincente tra Frosinone e Pisa. "Sono molto soddisfatto – inizia il tecnico – perché al di là del risultato, la squadra ha fatto la prestazione giusta, mettendo in campo dei valori sia tattici che tecnici, ma anche fisici: sono segnali importanti, perché anche se sappiamo che il calcio di questa fase della stagione non è ancora il calcio ‘vero’, ripartire con entusiasmo e con lo spirito che ci ha contraddistinto in queste prime due partite, ci fa lavorare serenamente per preparare al meglio l’inizio del campionato".