LIVE Italia-USA 3-0 Olimpiadi volley femminile in DIRETTA | IL GIORNO E’ OGGI! Le azzurre si prendono l’oro olimpico!

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Non avevamo mai vinto un oro nel. E’ servito il guru Velasco per compattare una squadra che si era sfaldata sul finire della gestione Mazzanti. 14.30 22 punti per Paola Egonu, 10 per Sylla, 9 Bosetti, 7 Fahr, 6 Danesi e Antropova, 3 Orro. Ci siamo presi l’Olimpo! 14.28 L’è stata la più forte. Egonu planetaria stella irraggiungibile, è la n.1 per distacco. 14.24-USA 3-0: 25-18, 25-20, 25-17. LE ABBIAMO SPAZZATE VIA! L’ha perso un solo set in questa Olimpiade. Julio Velasco ha creato una squadra imbattibile, che finalmente ha mostrato tutto il suo valore. SIAMO CAMPIONI OLIMPICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ TROPPO BELLO DIRLO! 14.23 Il destino ci ha teso la mano e noi l’abbiamo presa.