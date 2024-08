L’agente di Chiesa | Besiktas? Io non so davvero nulla

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Federico, in rottura con la Juventus, era stato accostato anche al, non solo all’Inter e ad altre italiane.dell’esterno però, ha chiuso ogni dubbio come riportato da Gianluca Dimarzio. NOMI – Fali Ramadani, procuratore di Federico, nel corso delle firme di Pubill con l’Atalanta a Bergamo, è intervenuto sulla questione dell’esterno della Juventus che negli scorsi giorni è stato avvicinato a molte squadre europee. L’ultima, in ordine cronologico, il. Yücel, numero due del club turco, negli scorsi giorni, aveva acceso il caso con una dichiarazione dove lasciava intuire di un contatto trae il club di Istanbul. Parole forti e di un certo peso: «Siamo interessati a lui. Ma le aspettative non sono molto razionale e non sembra possibile soddisfarli. Pertanto, da ogginon è nell’agenda del Be?iktas».