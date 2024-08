La direzione Pd ha scelto Bulbi e Lucchi in pista No al terzo candidato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) È ufficiale, c’è l’imprimatur delladel Pd di Cesena: i candidati alla elezioni regionali del 17 e 18 novembre saranno Massimo, 62 anni, consigliere regionale uscente, segretario organizzativo regionale del Pd, ex presidente della Provincia per due mandati ed ex sindaco di Roncofreddo, e Francesca, assessora nelle giunte2, Lattuca 1 e anche nella attuale Lattuca 2, con Lorenzo Plumari, segretario dei dem cittadini, già pronto a succederle in caso di elezione. Non sarà ricandidata Lia Montalti, in scadenza di secondo mandato, anche se ora è possibile anche il. Il sigillo di uno scenario che pareva da tempo già chiaramente delineato è stato posto dallatenutasi venerdì sera nella sede del partito in viale Bovio della quale fanno parte i maggiorenti del partito, aperta dall’intervento del segretario di federazione Nicola Dellapasqua.