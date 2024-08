Imbersago il traghetto di Leonardo da Vinci torna a navigare e il nocchiero è il sindaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024)(Lecco), 11 agosto 2024 – La storia e il genio didasolcano di nuovo le acque dell'Adda. Questa mattina ildito ae ad attraversare il fiume da una sponda all'altra, tra, sulla riva lecchese, e Villa d'Adda in proa di Bergamo. Era fermo da quasi due anni: non si trovavano traghettatori e un lungo periodo di secca ha scoraggiato i pochi disponibili. Al timone si è messo Fabio Vergani,di, che alla fascia tricolore ha sostituito per un giorno il cappello da comandante, affiancato dal presidente della Pro Loco Fabio Mapelli. “Ildiè il simbolo del nostro territori”, spiega la decisione di diventare un lupo di mare, anzi di fiume, il primo cittadino.