Il trionfo del volley femminile e l’ultimo tango a Parigi di Julio Velasco

(Di domenica 11 agosto 2024) Da tanti giorni, forse da tutta la vita,ci insegna a vivere solo nel presente. Le Olimpiadi del resto sono l’antitesi di qualunque tipo di progettualità applicata allo sport: come fai per esempio a pianificare un oro olimpico se a tre giorni dalla gara della vita ti prende una colica, una tonsillite o addirittura il Covid? Quanto a quella carogna del passato, beh, ci si può solo legare all’albero maestro e tapparsi le orecchie con la cera: e– grande estimatore di faccende greche – ha avuto tempo a sufficienza per mandare a memoria l’Iliade e l’Odissea. Nel 1995, dopo aver vinto l’Europeo proprio in Grecia, forse presagendo che Atlanta 1996 non sarebbe stata la marcia trionfale che tutti pensavano,ci tenne a sottolineare un concetto: «Comunque vada a finire, nessuno ci toglierà i balli che abbiamo ballato».