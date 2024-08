Fiumicino la comica Valentina Persia conquista la Darsena

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto- Regina del palco di “Notti d’Estate 2024”, ieri sera in, l’esuberante e talentuosa,. Ladi origini abruzzesi, si è esibita di fronte ad una folla di pubblico che l’ha accolta con grande entusiasmo. Quasi due ore di puro divertimento durante le quali lanon si è risparmiata in continue battute e freddure esilaranti che hanno reso lo spettacolo un vero successo. Ad introdurre la serata è stata la “Tania Frison band” già protagonista, lo scorso 3 agosto, dell’apertura del Concerto dei Gemelli Diversi, a Passoscuro. La cantante del gruppo, Tania, è nota per la sua carriera come cantante e cantautrice, con un background che include diverse collaborazioni con artisti italiani di fama internazionale, come Ivana Spagna ed i Maria Bazar, oltre a diverse apparizioni in programmi televisivi.