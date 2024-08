Firenze sopra i 41 gradi ma neanche in Appennino si respira Toscana nella morsa del caldo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Erano circa le 15 quando la stazione meteo diOrto Botanico ha raggiunto il record di giornata: 41,1. Unche non dà tregua e che fa sembrare il capoluogo toscano una fornace. Domenica 11 agosto, lafa i conti con il. Chi può è fuggito verso il mare o la montagna in cerca di fresco o di un bagno rigenerante. Ma anche insi boccheggia, con località come San Marcello Pistoiese, sull’Appenino, a seicento metri di quota, che ha fatto registrare 36. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-:E AFA A SIENA Non va meglio nell’Aretino, a Stia Monte, a ottocento metri di quota, dove il termometro ha fatto registrare i 37