Fine dei Giochi la cerimonia di Parigi chiude le olimpiadi delle polemiche

(Di domenica 11 agosto 2024) Apertura delladi chiusuradidai toni più tradizionali, quella in corso domenica 11 agosto allo Stade de France, dopo leper l'evento iniziale deicelebrato in città, lungo la Senna. A rappresentare la delegazione italiana sono entrati Rosella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, scelti dal Coni come portabandiera azzurri. La sfilata prosegue in ordine sparso, con l'ingresso dei vari atleti dei diversi Paesi. Lavedrà protagoniste diverse star: Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers si esibiranno questa sera. La formazione all-star salirà sul palco come parte del passaggio di consegne aidi Los Angeles 2028. Ognuno degli artisti è originario della California, tra cui H.E.R., che dovrebbe cantare l'inno nazionale degli Stati Uniti dal vivo allo Stade de France.