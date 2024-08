Contromano in autostrada schianto choc Morti un 86enne e un 28enne La scoperta della polizia stradale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 11 agosto 2024)in, due. Drammatico incidente sul raccordole: uno scontro frontale causato probabilmente dall’ingressodi una vettura, alla cui guida c’era un uomo di 86 anni. Dopo l’incidente, l’arteriaè rimasta chiusa per circa due ore. Lo scontro è avvenuto la sera del 10 agosto, poco prima delle 19, in provincia di Brescia, sul raccordo Ospitaletto-Montichiari (localmente detto “Corda Molle”), nel tratto fra Borgosatollo e Castenedolo. Coinvolte nell’incidente due Audi A3. La vettura che sopraggiungeva ha frenato, ma non è riuscita a evitare l’impatto. Leggi anche: “Una palla di fuoco”. Dramma sulla costa italiana, barca in fiamme: “Tanti passeggeri a bordo”inun 83enne e un 28 enne. Cosa ha scoperto laL’ottantaseienne è morto sul colpo. Si chiamava Bruno Agnari.