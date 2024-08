Container in fiamme senzatetto riesce a uscirne vivo per miracolo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 agosto 2024) Sabato mattina è stata sfiorata una tragedia in Belgio, più precisamente a Bruxelles. Nei pressi del Monumento del Lavoro, vicino alla piazza Jules De Trooz, unè andato interrorizzando tutti i residenti. Un fumo nero ha invaso la zona, l’odore forte ha svegliato tutti nel quartiere, spingendoli a scappare in strada per capire quello che stava succedendo. Proprio mentre lestavano prendendo il sopravvento sono arrivati sul posto i vigili del fuoco. Questi, grazie al loro intervento, sono riusciti a scongiurare che il fuoco aumentasse e invadesse anche le aree circostanti. Unina Bruxelles (Pixabay) – Notizie.comIl loro salvataggio ha acquisito ancora più importanza, quando hanno scoperto che nei pressi delinc’erano anche delle bombole di gas.