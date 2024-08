Bormio la strada che porta alle Olimpiadi passa da Parigi | gli appunti di viaggio del sindaco dalla Ville Lumière

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024)(Sondrio), 11 agosto 2024 –si è tuffata nell’atmosfera olimpica con spettatori interessati, attenti più all’organizzazione chegare, concentrati sulla logistica anziché sulle medaglie. Nei giorni scorsi, prima ilSilvia Cavazzi e il suo vice Oscar Cola, quindi l’assessore Samanta Antonioli hanno raggiuntoper partecipare all’Observers programme predisposto dal Comitato olimpico internazionale per le sedi delle prossime edizioni dei Giochi, sia estivi che invernali. “È stato unimpegnativo, per i numerosi appuntamenti previsti - spiega ilCavazzi - ma anche formativo, perché ci ha consentito di osservare sul campo l’organizzazione nel pieno svolgimento dell’evento, sia per quanto riguarda le competizioni che l’accoglienza di delegazioni e pubblico.