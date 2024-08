Travis Scott arrestato per rissa a Parigi | il rapper indossava la maglia della Juventus di Chimenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – Ilamericanoè statoieri mattina a, dove si trovava per seguire la semifinale di basket dei Giochi olimpici disputata tra Stati Uniti e Serbia. La star è stata portata via in manette dagli agenti francesi mentreladel portiere. ?? #was allegedly arrested in Paris last night, spotted wearing a #jersey of #from the 2004-05 season. pic.twitter.com/xEcSFuA478 —Xtra (@Xtra) August 9, 2024 Il dettaglio non è passato inosservato ai fan del cantante esquadra italiana: sono virali su Twitter le foto dell’arresto, conche sfoggia lavintage a maniche lunghe dell’ex calciatore juventino.