The Family anticipazioni turche | Devin di fronte a un bivio

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 10 agosto 2024) Rimanere accanto all’amato Aslan Soykan, nonostante i numerosi crimini che commette, oppure divorziare e lasciarsi tutto alle spalle? Questo sarà il dilemma che affliggerànelle prossime puntate The(Aile). L’ennesimo omicidio commesso dal marito metterà la psicologa davanti a un: quale strada deciderà di percorrere? The, spoiler Turchia: Aslan uccide Atilla Tutto avrà inizio nel momento in cui Aslan ucciderà Atilla Özy?lmaz. Soykan sarà furioso con l’uomo che avrà dato a sua sorella Ceylan le pastiglie che la giovane assumerà dopo il litigio con la madre Hülya. Per questo motivo non esiterà a presentarsi di notte a casa di Attila e – dopo averlo inseguito in un campo isolato – lo strangolerà. Poi, insieme ai suoi due uomini di fiducia, Aslan riporterà il cadavere senza vita di Atilla a casa sua e gli darà fuoco.